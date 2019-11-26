Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин отметил, что рекомендации комитета по соответствию ВАДА не стоит воспринимать в качестве состоявшегося факта.

— Понятно, что они хотят, чтобы нам было как можно хуже, — цитируют «РИА «Новости» Ягудина. — Но я против преждевременных конвульсий. Надо дождаться окончательного решения. Мы, представители российского спорта, конечно, хотим, чтобы все было по-честному и чтобы все это закончилось.

Как спортсмен я желаю нашим спортсменам полететь (на Олимпийские игры) и выступать. А что касается, происходило что-то (нечестное в российском спорте), ну мы-то откуда знаем. Мы же не сидели в лабораториях.

В пятницу 22 ноября стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия.