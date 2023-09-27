Представитель МИД РФ: «ВАДА находит любые причины, чтобы ограничивать выступления российских спортсменов»

Специальный представитель МИД РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев прокомментировал то, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу ВАДА.

«Вся это направлено на то, чтобы использовать данный вопрос как механизм давления на нашу страну. В других странах разве нет нарушений? ВАДА и другие организации находят любые причины, чтобы зацепиться и ограничивать выступления наших спортсменов. Мотив абсолютно очевиден. МИД РФ это нередко подчеркивал на различных площадках. Мы считаем, что это политическое давление. МИД готов содействовать всем ведомствам для защиты интересов России», — сказал Хорев.

22 сентября исполком ВАДА объявил, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 года CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.