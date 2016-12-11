Макларен не знает, как фамилии Легкова и Мусэрского были открыты в переписке Родченкова

В пятницу была опубликована вторая часть доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России. Несмотря на всю неоднозначность фактов и доказательной базы, этот документ может коренным образом повлиять на будущее нашего спорта. В воскресенье канадский профессор дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ".

– Вы обещали передать в международные федерации имена спортсменов, которые, по вашим данным, замешаны в манипуляциях с допингов. Это уже сделано? И если да, как быстро могут последовать санкции?

– Найденная нами информация касается девяти международных федераций. Я уже передал все сведения в ВАДА, и дальнейшая работа с ними является зоной ответственности агентства. Напрямую с федерациями я общаться не собираюсь. Все свои вопросы, если они будут, федерации адресуют в ВАДА, и в случае необходимости, ВАДА может запросить помощи в выяснении обстоятельств каждого конкретного дела у меня и моей команды.

– Почему, несмотря на обещание затереть имена спортсменов, в документах Родченкова обнаружились фамилии лыжника Легкова и волейболиста Мусэрского? Это просто ошибка?

– Нет, это не ошибка. Мы оставили открытыми некоторые имена, которые так или иначе уже появлялись в публичном поле.

– Но Легков и Мусэрский никогда ранее не получали официальных обвинений в допинге.

– Где вы нашли их имена – в самом докладе или на сайте?

– На сайте, в переписке Родченкова.

– Пока я не могу ответить на ваш вопрос.

Полная версия интервью Ричарда Макларена