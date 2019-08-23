Кузнецов согласился вернуть бронзовую медаль ЧМ-2019

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов согласился возвратить бронзовую медаль чемпионата мира-2019, который проходил в Словакии. Хоккеист был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира, был обнаружен кокаин. Согласно кодексу, к команде дисквалификация может быть применена, если будет установлено, что более двух ее членов нарушили антидопинговые правила.

Отстранение не распространяется на матчи Национальной хоккейной лиги, где выступает Кузнецов в составе «Вашингтона».