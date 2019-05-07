Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что в середине мая Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получит полное соответствие от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

– В конце апреля было выполнено второе требование ВАДА – были переданы пробы [московской лаборатории], команда экспертов забрала пробы и увезла, – цитирует ТАСС Колобкова. – Сейчас ждем доклада WADA и совета учредителей 15-16 мая. Все требования, которые были выдвинуты перед российской стороной, выполнены.

Будем надеяться, что будет положительное решение. Оно скажется и в отношении с [Международным союзом биатлонистов] IBU, и, конечно, в отношении с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.