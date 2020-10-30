Глава РУСАДА атаковал звезд британского спорта

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов выступил с резкой критикой британских оппонентов, которые педалируют тему российского допинга, несмотря на собственные проблемы — в частности с такими звездами как бегун Мо Фара, а также велогонщики Брэдли Уиггинс и Крис Фрум.

В интервью изданию Daily Mail накануне слушаний в Спортивном арбитражном суде Буханов обратил внимание на допинговые проблемы велокоманды Team Sky, с которой Уиггинс и Фрум выигрывали «Тур де Франс», и на американский Oregon Project, где Фара тренировался шесть лет. Также российский функционер напомнил о допинговых скандалах в кенийской легкой атлетике.

— Нас обвиняют в манипуляциях с данными из базы Московской лаборатории, но при этом выясняется, что врач Team Sky потерял один ноутбук, уничтожил другой, и следователи не могут получить доступ к жесткому диску третьего. Это нормально? — недоумевает Буханов. — Всех российских спортсменов выставляют мошенниками, а Фара, Уиггинс и Фрум по-прежнему герои? Сегодня мы тестируем спортсменов больше, чем почти любая другая страна. Есть ли читеры в России? Конечно есть, но большинство из них мы ловим. И мы не сталкиваемся с такими организованными структурами, какие были в лаборатории BALCO, велокомандах US Postal и Team Sky, проекте Oregon и в деле Puerto. Во многих других странах были серьезные проблемы с допингом, но на эти страны не накладывали санкции.

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