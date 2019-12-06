Экс-министр спорта Венесуэлы: «Влияние политики чувствуется в желании отстранить сборную России»

Бывший министр спорта Венесуэлы Алехандра Бенитес считает, что возможное отстранение России от крупных спортивных соревнований скажется на всем спортивном мире. По ее словам, другие страны также имели проблемы с допингом, однако в их отношении тема с отстранением не поднималась. Бенитес участвовала в Олимпиадах в 2004, 2008 и 2012 годах в составе сборной страны по фехтованию.

— Влияние политики очень чувствуется в желании дисквалифицировать всю команду России, — цитирует RT Бенитес. — Конечно, если ВАДА решит отстранить всю сборную, это окажет огромное влияние на всех, все будут ошарашены. Многие будут довольны этим решением, как, например, крупные спортивные державы. Ведь дисквалифицируют сильную сборную, освободятся места для других спортсменов, которые всегда будут соперничать между собой.

Отстранение окажет большое влияние на будущее поколение России. Это, возможно, обрушит тот подъем в спорте, который был в стране. Понятно, что новое поколение спортсменов будет всеми силами стараться обходить стороной применение допинга. Власти страны должны сделать что-то действительно срочное, чтобы сообщество признало Россию как страну, которая работала усердно над воспитанием великих чемпионов и не имеет ничего общего с допингом. Я настаиваю на том, что есть мировые державы, в которых многие спортсмены с олимпийскими медалями употребляли допинг, но участие всей сборной в ОИ не было даже поставлено под сомнение. Возможно, страны, которые управляют ВАДА, такие как, например, США... их спортсменов уличают в допинге, но со сборной США никогда ничего не происходит.