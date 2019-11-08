Банька покинет пост министра спорта Польши после избрания президентом ВАДА

Витольд Банька до конца ноября должен покинуть пост министра спорта и тризма Польши в связи с избранием на пост президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анну Ульман.

Совет учредителей ВАДА в четверг единогласно поддержал кандидатуру 35-летнего Баньки, в должность он вступит 1 января.

Как пояснила Ульман, согласно существующим правилам Банька не сможет совмещать должности в правительстве и в ВАДА.

Банька являлся единственным претендентом на должность президента ВАДА. Среди основных пунктов его программы — создание отдельного механизма финансирования для стран с недостаточно развитыми антидопинговыми системами, увеличение числа лабораторий по всему миру, улучшение взаимодействия между правительствами и спортивными организациями, увеличение бюджета организации.