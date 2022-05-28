Американский прыгун в высоту Кайнард дисквалифицирован на полгода за допинг

Американский прыгун в высоту Эрик Кайнард дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил, сообщает NBC Sports.

По информации источника, 31-летний американец согласился с дисквалификацией, потому что решил завершить карьеру.

Напомним, что в январе спортсмен опубликовал в социальных сетях фотографию, на котором ему делают внутривенное вливание. Позже выяснилось, что это был обычный физраствор, но в объеме, превышающем допустимые значения.

Кайнард является чемпионом Олимпийских игр 2012 года. Он получил золотую медаль после того, как победитель турнира россиянин Иван Ухов был дисквалифицирован за допинг.