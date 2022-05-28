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Сегодня, 10:30

Американский прыгун в высоту Кайнард дисквалифицирован на полгода за допинг

Карен Саркисян
Корреспондент
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Американский прыгун в высоту Эрик Кайнард дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил, сообщает NBC Sports.

По информации источника, 31-летний американец согласился с дисквалификацией, потому что решил завершить карьеру.

Напомним, что в январе спортсмен опубликовал в социальных сетях фотографию, на котором ему делают внутривенное вливание. Позже выяснилось, что это был обычный физраствор, но в объеме, превышающем допустимые значения.

Кайнард является чемпионом Олимпийских игр 2012 года. Он получил золотую медаль после того, как победитель турнира россиянин Иван Ухов был дисквалифицирован за допинг.

Источник: https://olympics.nbcsports.com/2022/05/27/erik-kynard-usada-suspension-track-and-field-high-jump/
Олимпиада
Иван Ухов
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