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Сегодня, 03:19

Американец Кинард дисквалифицирован из-за допинга

Евгений Козинов
Корреспондент
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Антидопинговое агентство США (USADA) объявило о дисквалификации американского легкоатлета Эрика Кинарда. Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту отстранен на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

14 января 2022 года спортсмен опубликовал в социальных сетях видео, на котором видно, как внутривенно получает препарат. Это были 100 мл физиологического раствора в течение 12-часового периода без разрешения на терапевтическое исключение.

Срок дисквалификации Кинарда отсчитывается с 20 мая 2022 года.

Напомним, на Олимпийских играх в Лондоне Кинард стал серебряным призером, но после дисквалификации россиянина Ивана Ухова за нарушение антидопинговых правил в 2021 году, его признали олимпийским чемпионом.

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