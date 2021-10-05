Ростовцев стал чемпионом Европы по велотреку в гонке с выбыванием
21:12
Россиянин Сергей Ростовцев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке в гонке с выбыванием.
Серебряным призером соревнования стал португалец Жуан Матиас, бронзу завоевал француз Тома Буда.
Женская сборная России завоевала бронзовые медали в командном спринте. Российская команда в составе Дарьи Шмелевой, Яны Тыщенко и Наталии Антоновой победили в заезде за третье место команду Великобритании. Золотые медали завоевала сборная Нидерландов, второй стала команда Германии.
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