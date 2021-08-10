Чемпионат России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге отменен
16:17
Чемпионат России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге отменен, сообщается на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России. При этом, о причине отмены не сообщается.
Турнир должен был пройти с 17 по 22 сентября.
Дополнительная информация:
https://fvsr.ru/press/news/700101-cempionat-rossii-po-velosportu-na-treke-v-sankt-peterburge-otmenaetsa
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