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Чемпионат России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге отменен

16:17

Чемпионат России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге отменен, сообщается на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России. При этом, о причине отмены не сообщается.

Турнир должен был пройти с 17 по 22 сентября.

Дополнительная информация:

https://fvsr.ru/press/news/700101-cempionat-rossii-po-velosportu-na-treke-v-sankt-peterburge-otmenaetsa

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Иван Шитик все материалы автора

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