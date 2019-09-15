Роглич впервые в карьере стал победителем «Вуэльты»

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды «Jumbo Visma» стал победителем многодневной гонки «Вуэльта».

На заключительном этапе первым финишировал голландец Фабио Якобсен из команды «Deceuninck-Quick Step», который преодолел дистанцию 106,6 километра за 2 часа 48 минут 20 секунду. Второе место занял ирландец Сэм Беннетт («Bora-Hansgrohe»), третий результат показал поляк Шимон Сайнок («CCC Team»).

Общий результат Роглича составил 83 часа 7 минут 31 секунду. Второе место в общем зачете занял испанец Алехандро Вальверде из команды «Movistar», проигравший словенцу 2 минуты 16 секунд. Третьим стал словенец Тадей Погачар из команды «UAE Team Emirates». Россиянин Павел Кочетков из команды «Катюша-Альпецин» стал 98-м.