Бильбао выиграл предпоследний этап "Джиро д’Италия", Карапас – лидер общего зачета

Испанский гонщик "Астаны" Пельо Бильбао выиграл 20-й этап "Джиро д’Италия". Его время – 5:46.02. В воскресенье супервеломногодневка закончится гонкой с раздельным стартом на 17 км в Вероне.
Лидерство в общем зачете удерживает эквадорский гонщик Movistar Ричард Карапас. Он опережает итальянца Винченцо Нибали из Bahrain Merida на 1.54.
"Джиро д’Италия"
20-й этап
Фельтре – Кроче д’Ауне-Монте Авена, 194 км
1. Бильбао (Испания, "Астана") – 5:46.02
2. Ланда (Испания, Movistar) – время победителя
3. Чикконе (Италия, Trek-Segafredo) – отставание 0.02…
11. Сиваков (Россия, INEOS) – 0.48…
20. Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.18...
140. Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 42.42
Общий зачет
1. Карапас (Эквадор, Movistar) – 89:38.28
2. Нибали (Италия, Bahrain Merida) – отставание 1.54…
3. Ланда – 2.53…
9. Сиваков – 9,11
10. Закарин – 12,50...
121. Страхов – 4:55.32