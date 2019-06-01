Бильбао выиграл предпоследний этап "Джиро д’Италия", Карапас – лидер общего зачета

Испанский гонщик "Астаны" Пельо Бильбао выиграл 20-й этап "Джиро д’Италия". Его время – 5:46.02. В воскресенье супервеломногодневка закончится гонкой с раздельным стартом на 17 км в Вероне.

Лидерство в общем зачете удерживает эквадорский гонщик Movistar Ричард Карапас. Он опережает итальянца Винченцо Нибали из Bahrain Merida на 1.54.

"Джиро д’Италия"

20-й этап

Фельтре – Кроче д’Ауне-Монте Авена, 194 км

1. Бильбао (Испания, "Астана") – 5:46.02

2. Ланда (Испания, Movistar) – время победителя

3. Чикконе (Италия, Trek-Segafredo) – отставание 0.02…

11. Сиваков (Россия, INEOS) – 0.48…

20. Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.18...

140. Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 42.42

Общий зачет

1. Карапас (Эквадор, Movistar) – 89:38.28

2. Нибали (Италия, Bahrain Merida) – отставание 1.54…

3. Ланда – 2.53…

9. Сиваков – 9,11

10. Закарин – 12,50...

121. Страхов – 4:55.32