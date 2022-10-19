Роковая группа The International 11

Сенсационные результаты поменяли расклады на плей-офф.

15 октября стартовал культовый чемпионат по Dota 2 — The International. Ивент начался с группового этапа. В нем команды, разделенные на две части, боролись за выход в плей-офф и лучшие места в нем.

Четыре дня напряженной борьбы в очередной раз доказали, что в киберспорте высших достижений нет бессменных лидеров.

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Так, в группе А топ-1 стала североамериканская команда Evil Geniuses с коэффициентом 10.0 по версии БК БЕТСИТИ. А в группе В — Tundra c котировкой 9.00.

Вторые места заняли Team Liquid — 10.0 и Team Secret — 7.00.

Подобные результаты удивили даже опытных аналитиков, но им есть логичное объяснение. Все участники The International — первоклассные профессионалы, личный скилл которых находится на одинаково высоком уровне. Главный ингредиент успеха — текущая форма команды, которая зависит от: морального и физического состояния, трезвой оценки собственных сил и возможностей противника, меты.

Метой называют актуальную стратегию, основанную на последнем глобальном обновлении игры, в котором одних героев усиливают, других ослабляют. Из-за этого киберспортсмены вынуждены отказываться от персонажей, на которых играют чаще и уверенней. А значит, менять стиль игры, заново искать максимально эффективные связки и не всегда успевать к началу крупного турнира.

Одинаково хорошо подготовиться к каждому противнику тоже очень сложно. В основном упор делается на лидеров последних турниров. И, возможно, именно это сыграло на руку Evil Geniuses и Tundra, которые оказались в хвосте рейтингового сезона.

Команда PSG.LGD. Liquipedia.net

Главные претенденты на победу в турнире после групповой стадии

PSG.LGD — 3.20

Команда не разорвала группу, как ожидалось, но вошла в топ-4 и получила место в верхней сетке плей-офф. Возможно, на этом TI китайцы решили сэкономить силы для плей-офф, чего не делали на предыдущих двух чемпионатах, на которых взяли бронзу и серебро. От лидеров сезона по-прежнему ждут разгона.

Evil Geniuses — 4.00

Всухую выиграли семь из девяти серий в группе смерти. Результат полностью можно было бы списать на халатность противников, но обилие 2:0 указывает на то, что форма EG находится на пике, и сейчас явно их мета.

Team Liquid — 6.50

От Liquid не ждали успеха в квалификациях последнего шанса, не верили в них в группе, однако в обоих случаях состав продемонстрировал уверенную игру. Не исключено, что на это повлиял новый тренер команды JerAx — двукратный чемпион серии TI. Кому, как не ему, знать, что нужно для победы на чемпионате, и его стараниями у команды уже готов план на плей-офф.

Tundra Esports — 7.00

Топ-1 группы в случае этого сквада вышел не настолько фееричным, как у EG. Парням достались объективно более слабые соперники, и количество сухих побед ограничилось пятью сериями. Тем не менее Tundra обыграла 2:0 Team Spirit, Entity и Team Secret, следовательно, дойти минимум до финала одной из сеток она способна.