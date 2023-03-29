Киберспорт
Новости
Игры
Главная
Киберспорт

Сегодня, 16:33

В свежем трейлере Tekken 8 показали геймплей за Линь Сяою

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Японская компания Bandai Namco опубликовала очередной геймплейный трейлер Tekken 8, на сей раз посвященный Линь Сяою. Она является одноклассницей Дзина Кадзамы.

Наивная школьница дебютировала в третьей части серии — она приняла участие в турнире в надежде построить парк развлечений в Китае на вырученные за победу деньги. Согласно каноничной концовке, сделать этого ей не удалось.

В ролике Линь расправляется с Ниной Уильямс на праздничном параде, а также уделывает Кинга в джунглях. Увы, домашнюю панду героини не показали, зато на заднем фоне одной из арен мелькает фанат в костюме зверя.

Дата выхода Tekken 8 неизвестна, но релиз состоится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее показывали таких бойцов, как Jack-8, Ларс, Маршалл Ло, Пол Феникс и Кадзуя Мисима.

0
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Компания Capcom выпустила ремейк игры Resident Evil 4. Проект уже можно скачать
Новости
RSS RSS
Все новости