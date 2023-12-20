В Госдуме надеются, что инцидент с дисквалификацией российской команды Virtus.pro носит разовый характер

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о дисквалификации российской команды Virtus.pro из-за национальности.

«Очень надеюсь, что инцидент по дисквалификации команды носит разовый характер. И впредь это не повторится. Думаю, и федерация, и наши спортсмены должны оспорить данное решение. Надо внимательно разобраться, какая была причина. Все прекрасно знают, как у нас развивается киберспорт, как открываются новые игровые места, проводятся соревнования. В России киберспорту уделяется огромное внимание. Это самый молодой и самый динамично развивающийся вид спорта. Уверен, что всем известны результаты наших спортсменов. В том числе и интернациональных команд. Надо внимательно разобраться, что произошло. Но я бы не торопился делать выводы», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Virtus pro отстранили от турнира по игре Rainbow Six Siege из-за российских спортсменов в составе. Киберспортивная команда успела провести один матч, но результат был аннулирован.

В Virtus pro выступают россияне Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (joystick) и Артур Ипатов (Sheppard).