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Сегодня, 11:34

Валуев — о дисквалификации команды Virtus.pro: «Гадости нашим будут делать еще долго»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о дисквалификации российской команды Virtus.pro из-за национальности.

«Гадости нашим спортсменам будут делать ещедолго. На более серьезное — кишка тонка. Обидно, конечно, за наших ребят. Стоит ли устраивать замены европейским турнирам? Альтернатива всегда хороша», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее Virtus pro отстранили от турнира по игре Rainbow Six Siege из-за российских спортсменов в составе. Киберспортивная команда успела провести один матч, но результат был аннулирован.

В Virtus pro выступают россияне Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (joystick) и Артур Ипатов (Sheppard).

Virtus.pro (CS:GO)
Virtus.Pro (Dota 2)
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