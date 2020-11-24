В Fortnite добавят новые скины всех команд NFL

Epic Games обновит сет образов Gridiron Gang для Fortnite — в «королевской битве» появятся новые скины в стиле американского футбола. Об этом сообщил портал Fortnite Insider. В сети также появилось изображение образов.

Как и в случае с оригинальным Gridiron Gang, пользователям будут доступны формы любой из 32 команд Национальной футбольной лиги США. Игроки также смогут выбрать номер на джерси и настроить внешний вид шлема. Скины появятся в продаже 25 ноября.