В Fortnite добавят новые скины всех команд NFL
16:20
Epic Games обновит сет образов Gridiron Gang для Fortnite — в «королевской битве» появятся новые скины в стиле американского футбола. Об этом сообщил портал Fortnite Insider. В сети также появилось изображение образов.
Как и в случае с оригинальным Gridiron Gang, пользователям будут доступны формы любой из 32 команд Национальной футбольной лиги США. Игроки также смогут выбрать номер на джерси и настроить внешний вид шлема. Скины появятся в продаже 25 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/fortnite/news/v-fortnite-dobavyat-novye-skiny-vsekh-komand-nfl
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