Team Secret распустила состав по Rainbow Six Siege

Team Secret прекратила сотрудничество с составом по Rainbow Six Siege. Представители организации не раскрыли причины такого решения.

Secret подписала первый ростер по Rainbow Six Siege в августе 2018 года. Состав вошел в топ-4 на Six Major Paris 2018 и Six Major Raleigh 2019, а также победил на ESL Premiership Winter 2018 и выступил в финале ESL Premiership Summer 2019. По данным Liquipedia, в общей сложности коллектив выиграл 134 тысячи долларов.

Ранее Team Secret распустила состав по Fortnite и объявила об уходе из дисциплины.