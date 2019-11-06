Серия The Sims принесла создателям 5 миллиардов долларов

Electronic Arts заработала 5 миллиардов долларов на продажах франшизы The Sims. Об этом сообщил портал GameSpot со ссылкой на ежеквартальный финансовый отчет компании для инвесторов.

Наиболее успешной игрой серии CEO EA Эндрю Уилсон признал The Sims 4. По его словам, компания планирует долгие годы развивать серию The Sims.

The Sims — симулятор жизни: первая игра серии вышла в январе 2000 года, а последняя, The Sims Mobile, в марте 2018-го.