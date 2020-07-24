Microsoft анонсировала бесплатный шутер Exomecha
12:40
Состоялся анонс бесплатного шутера Exomecha, разработчиком которого является студия TwistedRed. Трейлер был показан на презентации Xbox Games Showcase.
Релиз состоится в 2021 году на ПК, Xbox One и Xbox Series X. Игроку будут доступны не только перестрелки с винтовками, но и сражения на мехах и другой технике.
В Exomecha будет три режима — «королевская битва», командный бой и захват точек. События будут развиваться на вымышленной планете OMECHA в далеком будущем.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/games/news/microsoft-anonsirovala-besplatnyi-shuter-exomecha
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