Microsoft анонсировала бесплатный шутер Exomecha

Состоялся анонс бесплатного шутера Exomecha, разработчиком которого является студия TwistedRed. Трейлер был показан на презентации Xbox Games Showcase.

Релиз состоится в 2021 году на ПК, Xbox One и Xbox Series X. Игроку будут доступны не только перестрелки с винтовками, но и сражения на мехах и другой технике.

В Exomecha будет три режима — «королевская битва», командный бой и захват точек. События будут развиваться на вымышленной планете OMECHA в далеком будущем.