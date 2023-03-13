Команда +w — чемпион Fonbet Media Eleague по CS:GO

Победителем первого в истории медиатурнира по киберспорту в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive с призовым фондом 1 500 000 рублей, организованного компанией ФОНБЕТ, стала команда +w во главе с известным игроком Рустемом mou Телеповым.

Турнир прошел с 11 по 12 марта в известном московском игровом клубе Colizeum на Шелепихинской набережной. Его особенностью стало то, что помимо профессиональных киберспортсменов за компьютеры сели и участники медийных команд по футболу и хоккею — 2DROTS и Hockey Brothers.

Среди тех, кого можно было увидеть на Fonbet Media Eleague, — чемпион PGL Krakow 2017 Рустем mou Телепов, многократная победительница международных женских турниров Анна Ant1ka Ананникова, известный стример Алик megarush Нифталиев, Станислав fostar Осташевский, Алмаз almazer Асадуллин и другие.

Шестеро самых опытных игроков стали капитанами команд, а окончательные составы были определены путем жеребьевки, что добавило элемент неожиданности в турнирные расклады. Уровень команд получился плюс-минус одинаковым, и почти все матчи проходили в напряженной борьбе, не раз дело доходило до овертаймов.

Формула соревнований оказалась привычной для любителей киберспорта. В первый день командам предстояло непростое испытание в виде кругового турнира в формате BO1. Сыграть пять матчей в день, пусть и по одной карте, — непростое испытание даже для профи.

— Для меня это больше по фану, все-таки команда неоднородная, — отметил fostar, возглавивший команду 125k. — Есть люди, которые даже не знают, как гранаты правильно кидать. Хотя у меня вот неплохой медиаигрок, Копыч из Hockey Brothers — нормально стреляет, в клатчах решал. Мы просто заходим на карту и угораем, вот и все. Турнирная задача? Не хотелось бы стать последними, любой другой результат будет нормальным.

Команда +w — чемпион Fonbet Media Eleague по CS:GO. ФОНБЕТ

Задачу команде 125k удалось даже перевыполнить: хотя ребята проиграли в трех стартовых турах, но два раза уступили в овертаймах. А затем fostar и компания одержали две победы и вышли в плей-офф с третьего места. Лидерство же со стартовых матчей захватили +w и Barhatnie Tyagi. В четвертом туре Barhatnie Tyagi обыграли конкурентов и возглавили таблицу.

— Пока идем без поражений, но все еще может поменяться, — сказал участник медиафутбольной команды 2DROTS Карен, попавший как раз в Barhatnie Tyagi. — Считаю, мне с командой повезло. Конечно, профи держат марку. Что-то подсказывают, показывают. А вообще, куда меня поставили, там и играю.

Развязка наступила в заключительном туре — Barhatnie Tyagi уступили NoNamers и все-таки стали вторыми. В воскресенье четыре лучших команды ждал плей-офф в формате BO3. Здесь уже меньше доли везения, больше ставка на мастерство и выносливость. Это подтвердила команда +w. Став лучшими в предварительном турнире, парни оба матча на вылет начинали с 0:1. Но сначала сумели одержать волевую победу над Cookie Cutter Butter, а затем взяли реванш у Barhatnie Tyagi. Все решилось на карте Anubis, которую +w забрали со счетом 16:13 по раундам.

— Все классно, большое спасибо компании ФОНБЕТ и всем, кто организовал этот прекрасный турнир, очень необычная движуха, — сказал капитан победителей mou, также возглавивший топ-5 турнира по киллам. — Я уже не впервые играю с медиаперсонами — на этот раз с футболистами, у меня получается легко адаптироваться и направлять команду. Залог нашего успеха — коммуникация. Я перед каждым раундом говорил парням: общайтесь друг с другом, подсказывайте. На что потрачу выигрыш? На любимую жену. (Смеется.)

Чемпионы забрали себе полмиллиона рублей, побежденным досталось 350 тысяч. Третье место и 250 тысяч рублей добыла команда 125k.