Команда Cooler Esports победила на Fortnite World Cup для дуэтов

Игроки Cooler Esports — Aqua и Nyhrox — заняли первое место в турнире для дуэтов на Fortnite World Cup. Они набрали 51 очко и заработали 3 миллиона долларов.
В тройку лучших вошли дуэты Lazarus Esports (Rojo и Wolfiez) и 100 Thieves (Elevate и Ceice). Они получили 2,25 миллиона долларов и 1,8 миллиона соответственно. В топ-5 также попал еще один игрок 100 Thieves — Arkham1x, который выступил в паре с Falconer и заработал 900 тысяч долларов на двоих.
Участники из СНГ — дуэты Gambit Esports и Virtus.pro — остановились на 32 и 33 строчках соответственно. Коллективы заработали по 100 тысяч долларов.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/fortnite/news/komanda-cooler-esport-pobedila-na-fortnite-world-cup-dlya-duetov
Загрузка...