Команда Cooler Esports победила на Fortnite World Cup для дуэтов

Игроки Cooler Esports — Aqua и Nyhrox — заняли первое место в турнире для дуэтов на Fortnite World Cup. Они набрали 51 очко и заработали 3 миллиона долларов.

В тройку лучших вошли дуэты Lazarus Esports (Rojo и Wolfiez) и 100 Thieves (Elevate и Ceice). Они получили 2,25 миллиона долларов и 1,8 миллиона соответственно. В топ-5 также попал еще один игрок 100 Thieves — Arkham1x, который выступил в паре с Falconer и заработал 900 тысяч долларов на двоих.

Участники из СНГ — дуэты Gambit Esports и Virtus.pro — остановились на 32 и 33 строчках соответственно. Коллективы заработали по 100 тысяч долларов.