Киану Ривз объявил, когда выйдет Cyberpunk 2077. Видео

Компания Microsoft обнародовала информацию о том, когда выйдет игра Cyberpunk 2077.

Во время презентации на сцену вышел канадский актер Киану Ривз, который рассказал об игре. Кроме того, он представил ролик, где объявили дату релиза. Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года.

Ранее стало известно, что в игре будет персонаж, которого сыграет Киану Ривз.

- Вы хотите знать дату релиза? Смотрите, - сказал Ривз на сцене, после чего включился ролик. Видео доступно в интернете.

Cyberpunk 2077 — мультиплатформенная компьютерная Action/RPG игра в жанре киберпанк, разрабатываемая польской студией CD Projekt RED. Игра является продолжением настольной игры "Киберпанк 2020", действия которой будут происходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния.

Игрок будет иметь возможность играть за одного из трех предложенных персонажей, но также при желании можно будет изменять внешность и пол персонажа. В игре будет несколько возможных альтернативных концовок.