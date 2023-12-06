Игра от русского разработчика попала в топ-50 лучших игр 2023 года

Зарубежный сайт Polygon поделился своим топом-50 за 2023-й — в него попала игра от русского разработчика.

Речь об игре Fading Afternoon — это 2D бит-эм-ап об умирающем от рака якудзе, который вышел из тюрьмы и пытается наладить свой быт после долгого срока.

В игре есть открытый мир, по которому герой может путешествовать — рыбачить, выпивать с членами своей банды или просто курить, присев на корточки у реки.

Разработкой игры занимался Вадим «yeo» Гилязетдинов — на его счету еще два проекта в похожей 2D-стилистике. Речь об играх Friends of Ringo Ishikawa и Arrest of a Stone Buddha. Все три игры доступны в Steam.

Fading Afternoon заняла в топе от Polygon 44 место.