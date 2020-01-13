FaZe Clan собрала команду по PUBG Mobile

FaZe Clan анонсировала ростер по PUBG Mobile. Это первый состав из Азии для американского клуба. Команда поучаствует в Thailand Pro League по мобильной «королевской битве».

PUBG Mobile Thailand Pro League пройдет с 14 февраля по 22 марта. На чемпионате выступят 24 коллектива, 16 из которых получили инвайты. Остальные слоты разыграют в отборочных.

FaZe Clan представлена в CS:GO, Fortnite, Call of Duty, FIFA, Rainbow Six Siege и PUBG. Ростер по шутеру от Valve входит в топ-8 команд мира по версии HLTV.org.

Состав FaZe Clan по PUBG Mobile: Вачаракорн «Echo» Тингтис, Тарит «Vintorez» Плуксан, Тирапон «Maroon5» Мурраси, Рачапол «BulShark» Манират.