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Сегодня, 20:25

Два друга втайне от жен взяли кредит на 600 тысяч рублей, чтобы купить игровые ПК

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Starfield.
Фото Bethesda

В интернете завирусилась история двух геймеров, решившихся на радикальные меры ради детской мечты.

Сборки в кредит.
Фото Соцсети

Для покупки лучшего компьютерного железа парни взяли кредит на две сборки — одна обошлась в 564 тысячи, а другая в 578 тысяч рублей.

Сборки в кредит.
Фото Соцсети

По словам энтузиастов, такие компьютеры они решили собрать для игры в Starfield на высоких настройках. Жена автора поста не оценила такую идею, но, по его же словам, позже остыла и даже сама иногда играет на топовом железе.

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