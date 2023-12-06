Два друга втайне от жен взяли кредит на 600 тысяч рублей, чтобы купить игровые ПК
В интернете завирусилась история двух геймеров, решившихся на радикальные меры ради детской мечты.
Сборки в кредит.
Фото Соцсети
Для покупки лучшего компьютерного железа парни взяли кредит на две сборки — одна обошлась в 564 тысячи, а другая в 578 тысяч рублей.
Сборки в кредит.
Фото Соцсети
По словам энтузиастов, такие компьютеры они решили собрать для игры в Starfield на высоких настройках. Жена автора поста не оценила такую идею, но, по его же словам, позже остыла и даже сама иногда играет на топовом железе.
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