16-летний американец выиграл три миллиона долларов на Fortnite World Cup

Американец Кайл "Bugha" Джерсдорф победил на Fortnite World Cup в формате соло. Он набрал 59 очков и заработал три миллиона долларов.

В тройку лучших игроков также вошли Харрисон "Psalm" Чанг и Шэйн "EpikWhale". Они заработали 1,8 миллиона долларов и 1,2 миллиона соответственно. Представители СНГ в соло режиме — Ян "fwexY" Каур и Марк "letw1k3" Данилов и — заняли 31 и 59 место соответственно. Игроки получили по 50 тысяч долларов.