Virtus.pro проиграла Team Liquid упала в нижнюю сетку EPICENTER Major

Virtus.pro проиграла Team Liquid в полуфинале виннеров на EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Матч завершился со счетом 1:2. Коллектив Алексея "Solo" Березина находится в одном поражении от вылета в топ 5-6 — 29 июня в 15.00 по московскому времени он сыграет в четвертом раунде нижней сетки. Победитель выйдет в малый финал нижней сетки.

Team Liquid вышла в финал верхней сетки. 28 июня в 16.00 по московскому команда Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми встретится с победителем второго полуфинала виннеров в матче до двух побед. За расписанием и результатами турнира можно следить здесь.

EPICENTER Major 2019 проходит с 22 по 30 июня в Москве. 16 команд разыгрывают призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.