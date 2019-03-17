Vici Gaming победила Team Secret и сыграет с PSG.LGD в полуфинале DreamLeague Major

Vici Gaming победила Team Secret в четвертьфинале верхней сетки DreamLeague Major по Dota 2. Матч завершился со счетом 2:1.

В полуфинале коллектив Чжана "Paparazi" Чэньчжуна сыграет с PSG.LGD за выход в финал. Встреча состоится 22 марта в 18.30 по московскому времени.

Team Secret упала в нижнюю сетку, где 18 марта в 18.30 по московскому времени сыграет с Infamous. Проигравшая команда покинет турнир. Ранее из чемпионата вылетели EHOME и Natus Vincere.

DreamLeague Major проходит в Стокгольме (Швеция) с 14 по 24 марта. На турнире 16 коллективов сражаются за миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.