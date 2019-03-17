Vici Gaming победила Team Secret и сыграет с PSG.LGD в полуфинале DreamLeague Major

Vici Gaming победила Team Secret в четвертьфинале верхней сетки DreamLeague Major по Dota 2. Матч завершился со счетом 2:1.
В полуфинале коллектив Чжана "Paparazi" Чэньчжуна сыграет с PSG.LGD за выход в финал. Встреча состоится 22 марта в 18.30 по московскому времени.
Team Secret упала в нижнюю сетку, где 18 марта в 18.30 по московскому времени сыграет с Infamous. Проигравшая команда покинет турнир. Ранее из чемпионата вылетели EHOME и Natus Vincere.
DreamLeague Major проходит в Стокгольме (Швеция) с 14 по 24 марта. На турнире 16 коллективов сражаются за миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/vici-gaming-sygraet-s-psg-lgd-v-polufinale-vinnerov-na-dreamleague-major
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