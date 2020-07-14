Valve обновила иконку Aghanim's Scepter в Dota 2
08:20
Разработчики Dota 2 добавили новую иконку для Aghanim's Scepter. Теперь в лавке сам артефакт выглядит несколько иначе, а поглощаемый Aghanim's Blessing сохранил прежнее изображение.
Новая иконка также отображается в строке состояния персонажа при покупке Aghanim's Blessing. По этой причине пользователи предположили, что Valve могла перепутать артефакты. Однако модель поглощаемого предмета, выложенного на землю, осталась без изменений.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/valve-obnovila-ikonku-aghanim-s-scepter-v-dota-2
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