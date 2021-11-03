Save- принял решение покинуть Virtus.pro
10:44
Виталий Save- Мельник принял решение покинуть команду Virtus.pro по Dota 2, сообщает Metaratings.
По информации источника, Virtus.Pro также перевела в запас Егора Nightfall Григоренко. Сообщается, что организация в ближайшее время представит обновленный состав по Dota 2.
На минувшем The International 10 Virtus.Pro заняла 5-6 место, заработав 1,4 миллиона долларов.
Дополнительная информация:
https://cybersport.metaratings.ru/news/save-sam-reshil-pokinut-sostav-virtus-pro-po-dota-2-1103837/
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