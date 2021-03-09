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Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

«Xannii» может стать игроком VP.Prodigy

01:33

Как сообщает 8 марта Cybersport.Metaratings.ru, бывший мидер Gambit-2 Арслан «xannii» Шаджанов может продолжить свою карьеру в VP.Prodigy. В ближайшее время состав VP.P могут покинуть сразу несколько человек.

За свою карьеру «xannii» играл за Vuga Squadron, Team Unique, HellRaisers, Gambit Esports и Gambit-2. Последний матч на профессиональной сцене 20-летний россиянин провел именно против VP.Prodigy, где в составе Gambit-2 добился победы со счетом 2:1.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/xannii-mozhet-stat-igrokom-vp-prodigy/

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