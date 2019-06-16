Team Sirius сыграет с Ninjas in Pyjamas за слот на EPICENTER Major

Team Sirius обыграла Team Anvorgesa со счетом 2:0 в нижней сетке StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2. В матче за слот на EPICENTER Major 2019 китайский коллектив поборется с Ninjas in Pyjamas.

Ранее коллектив Питера ppd Дагера уступил Alliance в верхней сетке. Состав Макса qojqva Брокера вышел в гранд-финал майнора и гарантировал себе слот на мейджоре. Решающая встреча между NiP и Team Sirius начнется 16 июня в 15.00 по московскому времени.

StarLadder Minor проходит 12–16 июня в Киеве. Восемь победителей региональных квалификаций разыгрывают 300 тысяч долларов, 500 очков DPC и два слота на EPICENTER Major.