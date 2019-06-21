Team Liquid представила нового игрока

Аливи "w33" Омар присоединился к составу Team Liquid по Dota 2. Он выступит с новой командой на турнире EPICENTER Major 2019, который начнется 22 июня в Москве.

Слухи о переходе "w33" в Team Liquid появились 13 июня — зрители стрима Мориса "KheZu" Гутмана заметили, что румынский игрок тренировался вместе с командой Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми. Позже w33 сыграл за состав Team Liquid в боевом кубке.

12 июня состав Team Liquid покинул "MATUMBAMAN" — организация перевела игрока в запас и выставила его на трансфер. Урпалайнен выступал за команду на позиции керри с октября 2015 года. Вместе с ним Team Liquid выиграла The International 2017 и ряд других мировых турниров. "w33" начал нынешний сезон в paiN Gaming, потом перешел с составом в организацию Chaos, а в мае 2019 года ушел в инактив.