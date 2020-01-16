Team Empire Hope сыграет в полуфинале верхней сетки OMG.BET Cup 2
16:20
Team Empire Hope обыграла ViKin.gg в первом раунде плей-офф OMG.BET Cup 2 по Dota 2. Коллектив Ивана «Kidaro» Бондарева завершил встречу со счетом 2:0 и прошел в полуфинал верхней сетки.
ViKin.gg упала в нижнюю сетку, где встретится с jfshfh178. Оппонентом Empire Hope в полуфинальном матче станет forZe — бывший состав Gentlemen. 15 января организация сообщила о подписании ростера.
Турнир OMG.BET Cup 2 проходит с 13 по 17 января в онлайне. Восемь коллективов разыгрывают 4 тысячи долларов, из которых 2 тысячи получит победитель.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/team-empire-hope-sygraet-v-polufinale-verkhnei-setki-omg-bet-cup-2
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