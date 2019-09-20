Стартовал новый рейтинговый сезон в Dota 2
05:07
В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени в Dota 2 произошло обнуление рейтинга. Официально стартовала калибровка для нового рейтингового сезона в крупнейшей киберспортивной игре.
Ранее стало известно, что в Dota 2 изменится система подбора рейтинговых матчей, а также Valve объединила групповой и одиночный рейтинги, заменив их на рейтинги «керри» и «саппортов».
Ranked Season 4 has now started! Read the details at https://t.co/BHaQxwLwRf— DOTA 2 (@DOTA2) September 19, 2019
В Dota 2 изменится система подбора рейтинговых игр
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