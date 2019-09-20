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Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Стартовал новый рейтинговый сезон в Dota 2

05:07

В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени в Dota 2 произошло обнуление рейтинга. Официально стартовала калибровка для нового рейтингового сезона в крупнейшей киберспортивной игре.

Ранее стало известно, что в Dota 2 изменится система подбора рейтинговых матчей, а также Valve объединила групповой и одиночный рейтинги, заменив их на рейтинги «керри» и «саппортов».

В Dota 2 изменится система подбора рейтинговых игр

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