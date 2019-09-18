В Dota 2 изменится система подбора рейтинговых игр

Компания Valve объявила об изменениях, которые будут внесены в систему подбора игр в Dota 2. Как говорится в сообщении, теперь участвовать в рейтинговых матчах смогут лишь игроки, которые не менее 100 часов провели в игре. Таким образом компания собирается бороться с нечетными игроками.

Кроме того, теперь игры будут подбираться отдельно для каждой конкретной роли, а не по общему рейтингу команды. После матча будут изменяться оба показателя MMR.