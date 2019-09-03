Стали известны места проведения мейджоров сезона DPC 2019/2020

Первый мейджор сезона Dota Pro Circuit 2019/2020 состоится 16—24 ноября в Чэнду, Китай. По информации Cybersport.ru, турнир проведет компания MDL. Следующие чемпионаты пройдут в Европе, США, России и Юго-Восточной Азии соответственно.

DreamHack станет оператором второго мейджора сезона, который состоится 18—26 января. Место его проведения нам пока неизвестно. Следующий мейджор устроят в Нью-Йорке.

Четвертый мейджор состоится в Москве — вероятно, это будет EPICENTER. Он пройдет ориентировочно с 2 по 10 мая. Завершится рейтинговый сезон турниром в Юго-Восточной Азии. Предыдущий мейджор в этом регионе прошел в Куала-Лумпуре, Малайзия.