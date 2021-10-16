Спортивный директор Virtus.Pro Иван «Lazar'» Лазарев после поражения от Team Spirit в нижней сетке The International 10 поблагодарил команду. VP заняла 5-6-е итоговое место.

«Огромное спасибо команде! Парни, вы в моем сердце! Но с тех, в кого веришь и кого любишь, всегда спрашиваешь больше. Нам есть куда расти! Это только начало! Спасибо всем за поддержку! Мы все на правильном пути! Всех обнял. Удачи дальше, Team Spirit!» — написал Лазарев в Twitter.

Огромное спасибо команде! Парни, вы в моем сердце! Но с тех, в кого веришь и кого любишь, всегда спрашиваешь больше ?

Нам есть куда расти! Это только начало!

Спасибо всем за поддержку!

Мы ВСЕ на правильном пути!

Всех обнял.



Удачи дальше, @Team__Spirit ! — Ivan (Lazar') Lazarev (@LazarBird 4 ) October 15, 2021

На чемпионате мира по Dota 2 российская Virtus.Pro заработала 1,4 миллиона долларов.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Общий призовой фонд турнира более 40 миллионов долларов.