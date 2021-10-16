«Парни, вы в моем сердце!» Спортивный директор Virtus.Pro — о выступлении на The International 10
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Спортивный директор Virtus.Pro Иван «Lazar'» Лазарев после поражения от Team Spirit в нижней сетке The International 10 поблагодарил команду. VP заняла 5-6-е итоговое место.
«Огромное спасибо команде! Парни, вы в моем сердце! Но с тех, в кого веришь и кого любишь, всегда спрашиваешь больше. Нам есть куда расти! Это только начало! Спасибо всем за поддержку! Мы все на правильном пути! Всех обнял. Удачи дальше, Team Spirit!» — написал Лазарев в Twitter.
На чемпионате мира по Dota 2 российская Virtus.Pro заработала 1,4 миллиона долларов.
The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Общий призовой фонд турнира более 40 миллионов долларов.
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