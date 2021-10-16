Team Spirit попали в топ-3 на The International 10

Российская команда по Dota 2 Team Spirit попала в топ-3 на The International 10.

В полуфинале нижней сетки Team Spirit победила Invictus Gaming со счетом 2:0 и вышла в финал нижней сетки, гарантировав себе попадание в топ-3 по итогам турнира. Таким образом, команда обеспечила себе заработок в размере 3,6 миллиона долларов — столько получает коллектив, занявший третье место на турнире. Команда, занявшая второе место, заработает 5,2 миллиона долларов, победитель турнира — 18,2 миллиона долларов.

Завтра, 17 октября Team Spirit поборется за выход в гранд-финал с Team Secret, начало встречи — в 10.00 (мск). Победитель матча разыграет победу на турнире с китайским коллективом PSG.LGD.

The International 10 проходит в Бухаресте с 7 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет более 40 миллионов долларов.