Швед "zai" может присоединиться к Team Secret

Менеджер Team Empire Дмитрий "Korb3n" Белов сообщил, что шведский киберспортсмен Людвиг "zai" Уолберг из Evil Geniuses заменит Мориса "KheZu" Гутмана в составе Team Secret. Официальных комментариев по этому поводу не было. Напомним, немецкий киберспортсмен покинул команду вместе с корейцем Пио "MP" Ноем. Уолберг уже выступал за "Сикрет" в 2015 году. Вместе с коллективом он стал победителем The Summit 3, Mars TV Dota 2 League и ESL Frankfurt 2015.

На сегодняшний день в составе Team Secret числятся Язид "YapzOr" Жарадат, Клемент "Puppey" Иванов и Чжэн "MidOne" Йек Най.