Саппорт команды «ПСЖ» раскритиковал организацию The Inernational 2022

Саппорт киберспортивного состава футбольного клуба «ПСЖ» Чжао «XinQ» Цзысин остался недоволен организацией турнира The International 2022.

24-летний китаец был недоволен тем, что во время игры слышит комментаторов. Позже он выразил негодование по поводу предоставленных наушников с шумоподавлением, так как у него от них поднялось давление и появилась тошнота.

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The International 2022 проходит в Сингапуре с 15 по 30 октября. Призовой фонд составляет более 16,5 миллиона долларов.