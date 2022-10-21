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Сегодня, 00:42

Саппорт команды «ПСЖ» раскритиковал организацию The Inernational 2022

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Чжао «XinQ» Цзысин.
Фото Соцсети

Саппорт киберспортивного состава футбольного клуба «ПСЖ» Чжао «XinQ» Цзысин остался недоволен организацией турнира The International 2022.

24-летний китаец был недоволен тем, что во время игры слышит комментаторов. Позже он выразил негодование по поводу предоставленных наушников с шумоподавлением, так как у него от них поднялось давление и появилась тошнота.

PSG.LGD проиграла Team Secret (0:2) в первом раунде верхней сетки плей-офф The International 2022 и теперь встретится с BOOM Esports

The International 2022 проходит в Сингапуре с 15 по 30 октября. Призовой фонд составляет более 16,5 миллиона долларов.

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