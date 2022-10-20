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Сегодня, 12:06

Team Spirit вылетела в первом раунде The International 2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Игроки команды Team Spirit.
Фото Соцсети

Действующий чемпион The International, российская команда Team Spirit вылетела в первом раунде плей-офф The International 2022.

Обладатели титула уступили BOOM Esports в первом раунде нижней сетки турнира. Команда заняла 13-16 место и получит около 250 тысяч долларов в качестве призовых.

BOOM Esports прошли во второй раунд нижней сетки плей-офф The International 2022, в котором встретятся с PSG.LGD.

The International 2022 проходит с 15 по 30 октября 2022 года в Сингапуре. Общий призовой фонд турнира составляет более 16,9 миллиона долларов.

Team Spirit (Dota 2)
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