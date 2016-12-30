Российкая Rebels встретится с Alliance в полуфинале Royal Arena

Шведский коллектив The Alliance переиграл со счетом 2:1 датскую Imperial в четвертьфинале турнира Royal Arena, призовой фонд которого составляет 5 тысяч долларов. За право выйти в решающий матч соревнований Alliance сразится с российской Rebels, попавшую в полуфинал напрямую, благодаря победы в квартете А на групповом этапе.

Во втором полуфинале победитель группы В российская Team Empire сыграет с сильнейшим в противостоянии между шведской Horde и украинской Vega Squadron.

Online-турнир

Royal Arena

Четвертьфинал

Imperial – The Alliance – 1:2

Imperial: Джон "13abyKnight" Андерсен, Кристофер "Ryze" Винтер, Маркус "Ace" Хёлгард, Микки "HesteJoe-Rotten" Морч Джангет, Дэнни "NoiA" Морч Джангет

The Alliance: Джонатан "Loda" Берг, Джерри "EGM" Лундквист, Симон "Handsken" Хааг, Йонас "jonassomfan" Линдхольм, Линус "Limmp" Бломдин