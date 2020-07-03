Призовой фонд The International 2020 преодолел отметку в 25 миллионов долларов

Призовой фонд турнира The International 2020 по Dota 2 превысил 25 миллионов долларов. Это случилось через 38 дней с начала продажи Battle Pass 2020. В прошлом году призовой The International 2019 за аналогичный период времени составил 18,3 миллиона долларов.

Первый скачок в приросте призового The International 2020 произошел 24 июня, когда Valve выпустила акционный набор с уровнями Battle Pass 2020. Второй скачок начался 3 июля — в этот день в игре вышла сокровищница The International 2020 Collector's Cache. В нее вошли 18 сетов, которые получили наибольшее число голосов от владельцев Battle Pass 2020.

Ранее Valve продлила срок действия Battle Pass 2020 на две недели — до 19 сентября. Так компания «извинилась» за проблемы с игровым координатором, которые не могла решить в течение нескольких дней.