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Призовой фонд The International 2020 достиг отметки в 13 миллионов долларов

16:15

Призовой фонд The International 2020 по Dota 2 превысил 13 миллионов долларов. Такого результата он достиг спустя 10 дней и 16 часов после релиза Battle Pass 2020. В прошлом году аналогичная сумма была собрана за 13 дней и 17 часов.

Стартовый призовой фонд TI 2020 составил 1,6 млн. Остальная сумма формируется за счет пользователей, которые приобретают компендиум и уровни к нему.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/prizovoi-fond-the-international-2020-dostig-otmetki-v-usd13-millionov

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