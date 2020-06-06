Призовой фонд The International 2020 достиг отметки в 13 миллионов долларов

Призовой фонд The International 2020 по Dota 2 превысил 13 миллионов долларов. Такого результата он достиг спустя 10 дней и 16 часов после релиза Battle Pass 2020. В прошлом году аналогичная сумма была собрана за 13 дней и 17 часов.

Стартовый призовой фонд TI 2020 составил 1,6 млн. Остальная сумма формируется за счет пользователей, которые приобретают компендиум и уровни к нему.