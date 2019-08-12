Определились все участники стадии плей-офф LOOT.BET/Dota

По итогам группового этапа LOOT.BET/Dota коллективы FlyToMoon и Vega Squadron заняли первое и второе места соответственно и обеспечили себе проход в плей-офф турнира.

Каждый коллектив проиграл по одному матчу из девяти. Из десяти команд — участниц турнира FlyToMoon не смогла справиться только с Vega Squadron. Одолеть коллектив Михаила "Misha" Агатова по ходу группового этапа получилось только у Hippomaniacs, которые также заработали слот в плей-офф.

Последней участницей основного этапа турнира стала команда Pavaga Junior. Белорусский коллектив смог одержать победы в шести матчах из девяти сыгранных, уступив сильнейшим командам группового этапа — FlyToMoon, Vega Squadron и Hippomaniacs.

Основная стадия турнира пройдет с 12 по 14 августа. Четыре команды сразятся за 25 тысяч долларов. в сетке double-elimination. Все матчи будут сыграны в формате best-of-3, гранд-финал — best-of-5.