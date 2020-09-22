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Ninjas in Pyjamas начнут плей-офф BTS Pro Series Season 3 с верхней сетки

21:34

Ninjas in Pyjamas обыграли HellRaisers в групповом этапе BTS Pro Series Season 3 по Dota 2 для Европы и СНГ. Матч завершился со счетом 2:0. Команда Михаила «Misha» Агатова одержала четвертую победу и прошла в верхнюю сетку плей-офф.

BTS Pro Series Season 3 проходит с 12 по 30 сентября в онлайне. Девять команд из Европы и СНГ разыгрывают 50 тысяч долларов. Победитель получит 21 тысячу.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/ninjas-in-pyjamas-nachnut-plei-off-bts-pro-series-season-3-s-verkhnei-setki

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